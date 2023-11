Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 131,88 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 131,88 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,06 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,86 EUR. Bisher wurden heute 40.914 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 107,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,00 EUR.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

