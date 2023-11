Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) behauptet sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 131,50 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 131,50 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,06 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,86 EUR. Bisher wurden heute 5.108 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 5,49 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,04 EUR am 07.12.2022. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 18,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umsetzen können.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,61 EUR je Aktie belaufen.

