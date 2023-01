Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Mittwochmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 118,86 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,92 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.481 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,36 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,55 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 28.10.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.309,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.518,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 15.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie leichter: Berenberg senkt Bewertung und Kursziel für Airbus

Boeing fester, Airbus-Aktie dennoch leichter: Airbus steigert Auslieferungen 2022 - erneut weltgrößter Flugzeugbauer

Airbus-Aktie in Rot: Airbus lieferte 2022 wohl 663 Maschinen aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus