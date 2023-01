Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 119,04 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 119,62 EUR an. Bei 116,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 163.206 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,57 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,55 EUR.

Am 28.10.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 13.309,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.518,00 EUR umgesetzt.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,90 EUR je Aktie.

