Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 148,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 148,74 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,06 EUR. Bisher wurden heute 69.623 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 15.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 149,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 112,02 EUR fiel das Papier am 07.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.897,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,59 EUR je Aktie.

