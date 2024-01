Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag stärker

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 149,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:52 Uhr 1,9 Prozent. Bei 149,94 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.704 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,94 EUR erreichte der Titel am 18.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,22 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: DZ BANK gibt Airbus SE (ex EADS)-Aktie höheres Rating in neuer Bewertung