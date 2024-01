Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 147,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 147,60 EUR nach oben. Bei 148,00 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 147,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 10.426 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 149,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 112,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 14.897,00 EUR gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Airbus SE (ex EADS)-Analyse: DZ BANK gibt Airbus SE (ex EADS)-Aktie höheres Rating in neuer Bewertung