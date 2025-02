Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag im Aufwind

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 173,00 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 173,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 173,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.142 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 173,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 27,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,89 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Aktie aus.

