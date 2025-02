Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 173,38 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 173,38 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,80 EUR. Bisher wurden heute 130.849 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 173,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 28,05 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,19 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,56 EUR aus.

Am 30.10.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 31,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,89 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 20.02.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

