Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Montagmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 163,90 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 163,90 EUR. Bei 164,06 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 88.955 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,06 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,43 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 158,13 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 22.886,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr abgeworfen

Boeing-Aktie tiefrot: Boeing vermeldet niedrigere Auslieferungen für Februar