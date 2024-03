Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Vormittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 163,14 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 163,14 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 163,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 162,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 9.526 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2024 bei 163,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 114,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,43 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 158,13 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Umsatzseitig standen 14.897,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

