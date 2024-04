Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Wert von 159,82 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 159,82 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 161,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 159,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 90.049 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 7,52 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,08 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 33,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,86 Prozent auf 22.886,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,66 EUR je Aktie.

