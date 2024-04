Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 159,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 159,80 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 161,60 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 158,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 168.558 Stück.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,86 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,42 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,13 EUR aus.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 22.886,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.644,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 01.05.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

