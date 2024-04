Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 161,44 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 161,44 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 161,46 EUR zu. Bei 161,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.466 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 7,05 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 34,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 178,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.897,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 01.05.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

