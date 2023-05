Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,76 EUR

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 129,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 131,24 EUR. Bei 129,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.521 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 18.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 EUR an. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 1,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 139,63 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 11.763,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.000,00 EUR umgesetzt worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 25.07.2024.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

