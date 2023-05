Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,94 EUR

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 129,84 EUR nach oben. Bei 130,16 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.208 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 130,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 33,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 139,63 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Lufthansa-Aktie höher: Innerdeutsche Flüge wegen drohendem Warnstreik stark gebucht - Verhandlungen zum Einstieg bei Ita Airways sind nicht zum Ende gekommen

Airbus-Aktie profitiert: Airbus liefert mehr als doppelt so viel aus wie Boeing

Airbus-Aktie gibt nach: Gewinneinbruch im ersten Quartal

