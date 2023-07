Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 133,94 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 133,94 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 134,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.162 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,10 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,40 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,44 EUR.

Am 03.05.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Airbus SE (ex EADS) abgeworfen

NYSE-Titel Boeing-Aktie zieht an: Deutlicher Zuwachs bei Auslieferungen