Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag höher

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 134,28 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 134,28 EUR nach oben. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,36 EUR zu. Bei 134,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 2.745 Stück.

Bei 135,42 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Abschläge von 35,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

