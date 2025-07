Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE legt am Vormittag zu

Airbus SE im Blick

Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 186,10 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 186,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 186,18 EUR. Bei 185,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 8.693 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,18 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,04 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 189,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,54 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

