Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Donnerstagmittag positiv

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 109,22 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.927 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 9,78 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 22,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,09 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 28.07.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.177,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.000,00 EUR.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2023 werfen.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus