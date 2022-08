Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag in Grün

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 108,36 EUR. Bei 108,48 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,00 EUR. Zuletzt wechselten 5.511 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 121,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Gewinne von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,86 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,01 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

