Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag schwächer

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 126,00 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 126,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,90 EUR. Zuletzt wechselten 42.854 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 10,10 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Abschläge von 31,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

