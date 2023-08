Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 125,64 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 125,64 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,28 EUR nach. Bei 126,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 211.418 Stück.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.900,00 EUR – ein Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Airbus SE (ex EADS)-Investition eingebracht

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Airbus SE (ex EADS)-Investment eingefahren