Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 126,36 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 126,36 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 126,36 EUR. Bei 126,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.749 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 9,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.900,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

