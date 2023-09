Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 130,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 130,84 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.006 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 6,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,87 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

