Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittwochmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 126,06 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 126,06 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,86 EUR nach. Bei 126,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.238 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 9,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 99,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 21,16 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 143,44 EUR an.

Am 26.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

