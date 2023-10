Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 125,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 125,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 124,88 EUR. Bei 126,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.335 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 99,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,44 EUR.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.900,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

