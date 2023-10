Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 126,66 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 126,66 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,42 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.695 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 8,69 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 99,39 EUR. Mit Abgaben von 21,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 143,44 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15.900,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie gesucht: Jefferies spricht Kaufempfehlung für Airbus aus

Boeing-Aktie an der NYSE niedriger: Ryanair-Chef rechnet mit weiteren Verzögerung bei Boeing-Auslieferung

easyJet-Aktie sinkt: easyJet will nach mäßigem Sommergeschäft bei Airbus Vielzahl neuer Flugzeuge kaufen