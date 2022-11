Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gesucht

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 114,34 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,88 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 633.068 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 5,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

