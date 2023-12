Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 139,24 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 139,24 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 138,66 EUR. Mit einem Wert von 139,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 53.508 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,98 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,40 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 145,71 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.897,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.309,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

