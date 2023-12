Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 138,94 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 138,94 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,66 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,00 EUR. Bisher wurden heute 99.581 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 143,98 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,63 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

