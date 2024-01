Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 148,52 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 148,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 148,26 EUR. Bei 150,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 301.157 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 1,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2023 (112,02 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 24,58 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

