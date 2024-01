Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 150,20 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 150,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 150,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,16 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.566 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 112,02 EUR. Mit Abgaben von 25,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,71 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

