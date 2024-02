Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 144,92 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 144,92 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 144,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.027 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 152,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 5,45 Prozent wieder erreichen. Bei 114,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,44 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 151,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.886,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

