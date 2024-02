Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 144,00 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 144,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 143,94 EUR. Bei 145,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.708 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (152,82 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 20,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,38 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 22.886,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

