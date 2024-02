Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 145,86 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 145,86 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 145,24 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,52 EUR. Bisher wurden heute 9.832 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,82 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 4,77 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 151,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Umsatzseitig standen 14.897,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,62 EUR im Jahr 2024 aus.

