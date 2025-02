Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 172,84 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 172,84 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 171,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.996 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 173,82 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 38,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 169,56 EUR an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,89 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

