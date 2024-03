Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 166,78 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 166,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87.695 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 31,60 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 164,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.886,00 EUR gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,61 EUR je Aktie belaufen.

