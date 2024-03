Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 166,10 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 166,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.331 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 166,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,11 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,32 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,43 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 22.886,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

