Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag stabil

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 128,38 EUR. Bei 128,90 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 127,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.927 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 20.644,00 EUR gegenüber 16.994,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,57 EUR fest.

