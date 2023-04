Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,42 EUR

0,33% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 128,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 128,90 EUR. Bei 128,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 127.813 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 48,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,00 EUR aus.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.644,00 EUR umgesetzt, gegenüber 16.994,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Todesflug Rio-Paris: Airbus und Air France freigesprochen - Aktien steigen

NYSE-Titel Boeing-Aktie sackt ab: Boeing findet neue Probleme bei Mittelstreckenjet 737 Max

HENSOLDT-Aktie deutlich höher: HENSOLDT rechnet mit hohem Auftragsvolumen vonseiten der Bundeswehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus