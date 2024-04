Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 159,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,8 Prozent auf 159,30 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 157,64 EUR ab. Bei 158,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.817 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 8,49 Prozent zulegen. Bei 120,08 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.886,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.644,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

