Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Nachmittag

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 160,46 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 160,46 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 157,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 398.101 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,70 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,08 EUR am 12.05.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,88 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.897,00 EUR – eine Minderung von 27,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.644,00 EUR eingefahren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,65 EUR fest.

