Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Plus

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 129,06 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,00 EUR zu. Bei 129,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 50.490 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 EUR erreichte der Titel am 18.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Mit Abgaben von 32,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 139,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 26.07.2023 gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

