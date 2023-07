Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 135,18 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 135,18 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,56 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 32.164 Aktien.

Bei einem Wert von 135,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2023). Gewinne von 0,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 35,99 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

