Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 134,90 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 134,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 134,90 EUR. Bei 134,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.933 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 35,86 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,44 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,59 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 11.763,00 EUR, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,98 Prozent präsentiert.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,61 EUR je Aktie belaufen.

