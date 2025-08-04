Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 182,10 EUR nach.

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 182,10 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 184,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.686 Airbus SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 45,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,56 EUR an.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

