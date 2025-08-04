Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagvormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 184,44 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 184,44 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 185,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.424 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,36 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,56 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

