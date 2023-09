Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 129,94 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 129,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,30 EUR. Bei 129,12 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 129,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.762 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 6,33 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

