Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Fokus auf Aktienkurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag gesucht

19.09.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag gesucht

Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194,20 EUR 1,84 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:46 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 195,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 194,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.054 Airbus SE-Aktien.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,34 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 35,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,44 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
10:41Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
